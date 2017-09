Ile Maurice: Rutnah traite une journaliste de chienne - Ivan Collendavelloo s'excuse

Plus facile de faire «bourik manz lazlé» que de faire Ravi Rutnah présenter des excuses… Plus »

Il a rajouté qu'il croit que Ravi Rutnah dont «les mots ont dépassé sa pensée» selon lui, viendra faire la déclaration qu'il juge appropriée. «Mo pou suive lafer de pré... mo pa kapav dévwal enn konversasion ki monn gagne an privé avek le Deputy Chief Whip, li asé gran, li pou réazir an konsékans», a-t-il écrit.

Toutefois, après le déluge de réactions sur le web à la suite de la diffusion des vidéos de Ravi Rutnah, Ivan Collendavelloo semble avoir changé de ton. «O Muvman Liberater nou regret sa eksé de langaz, mo prézant mo eskiz, mo pas koné ki zournalis, mo pann ouler demandé ki zournalis ki li ti pe vizé an partikilie, me mo prézant mo eskiz du Muvman Liberater à la journaliste et à toutes les femmes en général pour cet écart de langage. Pour ma part, ek mo sir mo parti pou partaz mo lopinion, pou prezant nou bann eskiz lor la et retir les propos».

Le leader du Muvman Liberater (ML), Ivan Collendavelloo, s'est à nouveau exprimé sur les propos tenus par le Deputy Chief Whip et membre de son parti, Ravi Rutnah hier, mardi 19 septembre. Lors d'un congrès du ML à Trèfles, Ravi Rutnah a traité des journaliste de «fémel» et a dit sur une journaliste en particulier «eski li vo enn fémel lisien».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.