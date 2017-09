Cameroun: Route Nationale No3 - On circule de nouveau normalement

Apres presque qu'une journée d'interruption, la voie a été recouverte aux alentours de huit heures et trente minute du mardi 19 septembre. En attendant l'aménagement d'une voie de contournement les usagers peuvent déjà traverser le lieu de l'incident en toute sérénité. Toutes fois après l'aménagement complet de la voie de contournement. Des travaux plus poussés seront effectués sur cette route nationale No3

Alors que la circulation avait été suspendue sur cet axe, les techniciens de l'entreprise MAG réquisitionnés pour cette besogne ont travaillé toute la nuit durant. Suite au diagnostic qui avait révélé un affaissement de l'une des buses présente sur ce tronçon, c'est sous la supervision de Nganou Ndjoumessi ministre ainsi que des autorités de la région du littoral que ces techniciens se sont attelés a réhabiliter au plus vite cette voie qui est l'une des plus sollicitée du Cameroun.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.