Cameroun: France, Showbiz - Elle terrorise la maîtresse de son époux

A Paris, on aura tout vu. À Château Rouge, on aura tout vu. Depuis quelques jours, des vidéos de scènes de violence circulent sur les réseaux sociaux. Une féminisation de la violence sans précédent. Si ce n´est pas dans les salons de coiffure, c´est en plein marché que certaines sœurs camerounaises livrent de plus en plus de scènes pitoyables mais surtout violentes et insupportables au vu et au su de tous.

Ce sont les dessous du showbiz qui se propagent partout. La dame que nous nommons ici Madame Ebanda (nom changé) est loin de digérer son statut de femme cocue et d´ailleurs quelle femme accepterait cette humiliation ? Depuis la nuit des temps, hommes et femmes cocus usent de différents moyens pour gérer leur déception voire leur courroux. Madame Ebanda est de l´acabit de celles qui procèdent par le traitement du mal au niveau des branches, faisant fi de la racine qui est à leurs côtés: l´époux/le partenaire infidèle. Comme quoi la attaque mieux la femme.

Monsieur Ébanda (nom changé) qui est l´instigateur de la situation avec la complicité de sa dulcinée semble porter maintenant la casquette de la neutralité, on l´imagine siroter son Ruinart et tirer son cigare en observant les deux femmes guerroyer.

Ce qui est sûr c´est que la violence avec laquelle Madame Ébanda attaque et humilie dans les quatre coins de Paris la dulcinée de son époux est révélatrice d´un mal profond qui gangrène notre société: l´infidélité et la tolérance généralisée de l´attitude de l´homme.

Les insiders de la scène de nuit parisienne parlent d´un problème de financement de soirées sur fond d´affinités dangereuses. Nous sommes en droit de nous demander jusqu´où iront ces femmes.