Cameroun: Etats-Unis - Ovations pour le couple présidentiel

Les fils et filles de la diaspora se sont fortement mobilisés pour l'arrivée du président de la République, Paul Biya, et son épouse, Chantal Biya, à leur arrivée à NewYork.

Du vert, du rouge et du jaune un peu partout. Sur des mètres, des dizaines de drapeaux. Le temps d'un après-midi, les angles des East 49 Street et East 50 Street sur Madison Avenue se sont transformés en territoire camerounais. C'est que les fils et filles de la diaspora en ont pris possession pour témoigner leur soutien au président de la République, Paul Biya, arrivé dimanche dernier à New-York en compagnie de son épouse, Chantal Biya.

Dans le cadre des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations unies. C'est dès 12 h locales que les ressortissants camerounais installés à New York ont investi les lieux. Tambours battant, faisant vibrer l'air de chants patriotiques, les Camerounais captivent l'attention des passants qui ne manquent pas de faire des photos. On les entend et voit de loin, parés qu'ils sont aux couleurs du pays ou du parti du flambeau, le RDPC. D'autres encore, en tenues traditionnelles de la région du Nord-Ouest, ne passent pas non plus inaperçus. Il y a là aussi les membres des sections, sous-sections et comités de base de New York I, du Bronx, de Jersey City, Westchester, New York III, North Eastern, Clay...

Tous sont venus, porteurs d'un seul et même message : l'unité nationale. « We are not francophones, we are not anglophones, we are Cameroonians », peut-on lire sur de nombreuses pancartes et banderoles. Dans le même temps, les effigies du chef de l'Etat et de la première dame sont exhibées, entraînant dans leur sillage de nombreuses caméras étrangères. Les heures qui passent, entre fausses alertes et soleil accablant, n'ébranlent en aucun cas le moral des troupes. On chante et danse plus fort.

C'est finalement aux alentours de 18h10 que le cortège du couple présidentiel arrive sur la place, ovationné par les Camerounais qui, malgré les mesures de sécurité très strictes déployées par la partie américaine, essaient de se rapprocher autant que faire se peut des illustres visiteurs. A leur entrée au Lotte New York Palace, le président de la République et son épouse reçoivent les traditionnels bouquets de fleurs. Ils vont par la suite saluer les différents responsables de l'ambassade du Cameroun aux Etats-Unis, de la Mission permanente auprès des Nations unies et des sections, sous-sections Rdpc des Etats-Unis, ainsi que les membres de la suite du chef de l'Etat, avant de se retirer dans leurs appartements.