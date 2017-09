Sénégal: Après la RDC, le Bénin interdit l'importation de tilapia

«L'épidémie devra être appréhendée avec soin et les pays important des tilapias devront prendre des mesures appropriées pour la gestion des risques tels que la multiplication des tests de diagnostics, le renforcement des certificats de santé, l'instauration de mesures de quarantaine et le développement de plans d'urgence», indiquait la FAO dans son alerte.

La décision des autorités congolaises comme celle du gouvernement béninois est motivée par l'alerte lancée, le 2 juin dernier, par le Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Pour le gouvernement, cette interdiction est une mesure de précaution pour «préserver les populations naturelles et d'élevage de poisson tilapia au Bénin et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une production en quantité et en qualité», selon les nouvelles précisions de Françoise Assobga Comlan.

Le Tilapia d'importation, poisson non grata dans les assiettes béninoises. L'interdiction date de la fin août, mais Françoise Assogba Comlan, secrétaire générale au ministère béninois de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP) tient à apporter des précisions.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.