Cameroun: Pr Manyaka Toko, épouse Djockoua - « Nous avons mobilisé tout le personnel »

interview

Vice-doyen chargé des programmations et affaires académiques, à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, université de Yaoundé I

La rentrée est-elle effective dans votre établissement ?

La rentrée est effective depuis le lundi 11 septembre, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'affluence au campus. Les niveaux II, III, et IV ont commencé depuis ce lundi. Le niveau I par contre, va commencer un peu plus tard, parce que les relevés de notes du baccalauréat ne sont pas encore disponibles. Ils sont encore au stade des préinscriptions. Le vendredi 29 septembre, les listes des premières années doivent être affichées, et ils vont donc débuter le lundi qui va suivre. C'est ce qui est prévu dans notre chronogramme. Nous travaillons au rythme des relevés du BAC et du GCE. Mais, ceux qui en ont déjà, sont en train de s'inscrire. C'est pour cette raison qu'on décale un peu la rentrée des premières années.

Quelles sont les dispositions prises pour une rentrée sereine ?

Il faut mettre en place toute une batterie de mesures pour essayer de faciliter la rentrée. C'est pour cela qu'on fait appel à l'Association des étudiants, au corps administratif et aux enseignants. L'Association des étudiants de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines, nous donne un grand coup de main pendant les préinscriptions et les inscriptions. Elle nous aide à orienter les nouveaux bacheliers : où est-ce qu'ils doivent aller pour s'inscrire ? Où est-ce qu'ils doivent commencer ? Comment s'inscrire en ligne et quand ils ont fini, comment présenter leurs dossiers physiques ? Où déposer ledit dossier. Et combien de temps il faut attendre avant les attributions des matricules. Toute l'administration est mobilisée pendant cette période.

A quelles difficultés faites-vous face en ce moment ?

La première difficulté est la non-disponibilité du relevé de notes. La deuxième est que certains dossiers ne sont pas complets. Certains par exemple nous signalent qu'ils ont perdu leur relevé du probatoire. Or, dans ce système, pour aller jusqu'en licence pour les francophones, il le faut. Au dernier délai, les étudiants sont nombreux. Il faut vraiment une très bonne organisation. C'est pourquoi nous faisons appel à l'association des étudiants.