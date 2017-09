Afrique de l'Ouest: Financement du G5 Sahel - Les Etats membres appellent à l'aide

Selon une source africaine relayée par RFI, cette présence américaine marque une légère évolution et un intérêt pour l'opérationnalisation de la force. Mardi prochain, des représentants des ministères de la défense des pays du G5 Sahel et de l'Union européenne se réuniront en Allemagne pour identifier les besoins matériels de la force militaire à mettre en place.

Les Etats membres du G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso, Niger) sont déterminés à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) en cours à New York, ils ont réitéré leur engagement au cours d'une séance de travail avec le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président français, Emmanuel Macron, du président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat et des représentants de l'Union européenne.

