Congo-Kinshasa: RDC - Joseph Kabila dans le Kasaï

En RDC, lors de l'ouverture du Forum sur la paix et la réconciliation, mardi 19 septembre à Kananga, le… Plus »

L'opposition a boycotté ces assises, estimant qu'il s'agit d'un mini-congrès du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) au pouvoir. Visé par une enquête administrative après l'éclatement des violences et retenu à Kinshasa depuis février, Alex Kandé, gouverneur du Kasaï central, fait partie des grands absents à ces pourparlers.

En séjour à Kananga depuis lundi soir, le président congolais préside depuis hier un forum de deux jours pour la paix dans la région du Kasaï, en proie à des violences qui ont déjà fait plus de 3 000 morts et 1,4 millions de déplacés, selon l'église catholique. Il est accompagné dans ce déplacement par son Premier ministre, Bruno Tshibala.

