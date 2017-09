Cameroun: Fecafoot - Des organes dissous

Le Comité de normalisation a mis un terme au fonctionnement des commissions électorales.

C'est avec une certaine impatience que beaucoup attendaient les premiers actes du Comité de normalisation, depuis son entrée en fonction il y a une dizaine de jours. Et lundi soir, une décision de Me Dieudonné Happi, président dudit Comité, a quelque peu surpris.

Mais l'équipe semble décidée à prendre à bras-le-corps ses missions au sein de la Fédération camerounaise de football. Ainsi, la circulaire en date du 18 septembre 2018 s'intéresse au fonctionnement des organes juridictionnels et des ligues décentralisées. Concrètement donc, la plupart des organes de la Fecafoot sont dissous. A savoir, la commission d'éthique, la commission électorale, la commission de recours des élections ainsi que le tribunal arbitral du football créé par le précédent Comité de normalisation lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 5 août 2015.

Cette décision s'explique par le fait que le Comité de normalisation nommé le 8 septembre 2017 fera aussi office de Commission électorale en vue des élections prévues d'ici le 28 février 2018, selon les missions que lui a assigné la FIFA.

Toutefois, les organes juridictionnels impliqués dans les compétitions en cours en ce qui concerne la saison 2016/2017 restent d'actualité : championnat Elite One et Two, coupe du Cameroun, Interpoules... Il n'y aura pas non plus de changement jusqu'à la fin de la saison en ce qui concerne leurs compositions actuelles. Ainsi, les commissions d'homologation des ligues départementales et régionales restent en fonction.

Tout comme la Commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel du Cameroun, la Commission fédérale d'homologation et de discipline de la Fecafoot, ainsi que la Commission de recours.