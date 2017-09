Congo-Kinshasa: Panique dans les écoles de Kinshasa - Synecat, Jean-Bosco Puna aux arrêts !

Jean-Bosco Puna, Porte-parole du Syndicat des Ecoles Conventionnées Catholiques (Synecat) paie les frais de la panique enregistrée, lundi dernier dans certaines écoles de Kinshasa.

Il est aux arrêts depuis ce même lundi et gardé dans les geôles de l'Agence Nationale des Renseignements (ANR), a annoncé l'Activiste des droits de l'homme, Christopher Ngoy Mutamba. D'après le témoignage du précité, il était environ 11 h 27, quand cinq éléments de l'ANR et de la police en tenue civile ont débarqué au siège du Synecat à bord d'une voiture de marque IST. Ils ont appréhendé Jean Bosco Puna et l'ont conduit manu militari au Commissariat provincial de Kinshasa, rapporte l'Activiste de droits de l'homme.

Une arrestation, à en croire la source, qui corrobore avec les mouvements des grèves intensifiés des enseignants et ayant provoqué des débandades à Kinshasa à plus ou moins deux semaines de la rentrée scolaire. Ce durcissement de ton de la part des enseignants ne pouvait qu'agacer le pouvoir de Kinshasa qui, du reste, est en furie à cause des nombreuses revendications qui ne trouvent toujours pas des solutions.

Dans tous ses états d'âmes, Christopher Ngoy dénonce avec fermeté la violation flagrante des droits des citoyens garantis par la Constitution. «On doit le libérer sans condition. On ne peut pas violer les principes. S'il y a un problème avec le Synecat, il faut l'inviter pour parler. Et ce n'est pas Puna qui prend seul les décisions. C'est une synergie de gens, tout un syndicat, alors pourquoi, l'arrêter» ? S'interroge Christopher Ngoy.

Est-il reproché d'avoir commandité la panique qui a secouée plusieurs écoles de Kinshasa, et causant l'arrêt brusque des cours? La question reste posée. Toutefois, le flou demeure entier autour de ces agitations, du fait que d'autres thèses évoquent plutôt un groupe d'étudiants qui se serait organisé de façon spontanée, à troubler le déroulement normal des enseignements dans les écoles de Kinshasa. Information démentie illico par le ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Steve Mbikayi.