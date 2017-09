Congo-Kinshasa: 19 septembre 2016 - 19 septembre 2017 Fortuna Ngimbi - Rudy Mandio continue à réclamer la dépouille mortelle !

Nul ne peut, sans doute ignorer, les tergiversations qui ont gagné la RD. Congo en général, et Kinshasa, en particulier, du 19 au 20 septembre 2016. L'on enregistra une forte effusion de sang.

Bien des congolais manifestèrent dans toutes les rues du centre aux confins de la République, pour revendiquer la convocation du corps électoral, partant de l'article 73 de la Constitution stipulant que le scrutin présidentiel est convoqué par la CENI quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président de la République, 20 décembre 2016.

C'est en rapport avec ces actions tragiques du 19 et 20 septembre que Rudy Mandio, Président du Peuple au Service de la Nation, PSN, a décidé, au cours d'un entretien qu'il a réalisé avec la presse, ce mardi 19 septembre 2017, d'ouvrir sa boîte à Pandore. Ainsi, a-t-il dévoilé l'une des ses plus profondes peines. Cette dernière qui se résume par le fait que la dépouille de Fortuna Ngimbi, l'un des combattants du PSN décédé lors de ces heurts, ne soit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, remise à sa famille afin qu'elle l'enterre selon les us et coutumes.

La petite histoire !

Certes, le 19 septembre 2016, plusieurs personnes, spécialement les cadres et militants des partis politiques et mouvements de l'opposition notamment, ceux du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, encore uni et unifié en ce temps-là, étaient dans les rues du territoire national pour donner un « ultimatum » au Président de la République, Joseph Kabila.

Celui-ci que le Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire et alors, Président du Rassemblement, avait dénommé : « l'opération carton jaune » qui, selon sa démarche, devrait être suivi du fameux « carton rouge » en date de la fin du dernier mandat constitutionnel de l'actuel Chef de l'Etat, le 19 décembre.

C'est au cours de ces revendications que Fortuna Ngimbi, du nombre des militants du PSN, avait succombé après avoir reçu une balle alors qu'il agissait en conformité avec les articles 23 et 26 de la Constitution qui garantissent, pourtant, la liberté d'expression et des manifestations, a rappelé Rudy Mandio.

Bien que Fortuna soit mort, le plus dur, d'après ses propos, est que la famille biologique ainsi que politique du défunt, une année après, n'a toujours pas revu la dépouille de Fortuna Ngimbi afin d'organiser les funérailles dignes en sa mémoire.

Pourtant, plusieurs autres familles, a-t-il renchéri, avaient, quelques jours après ces manifestations, repris les corps inertes des morts enregistrés, moyennant une contrepartie symbolique de 5.000 USD, une somme que le Gouvernement national, par le biais d'André Kimbuta, Gouverneur de la ville de Kinshasa, avait remise à chacune des familles éplorées.

Mais, pour sa part, le président de ce regroupement estime que la dépouille de Fortina Ngimbi n'a pas été remise à sa famille biologique parce que celle-ci, de concert avec la famille politique, le PSN, avaient refusé de prendre cet argent-là, pour ne pas salir la mémoire de leur frère.

A son avis, "accepter cette somme signifierait qu'ils se seraient résignés malgré les mauvais contours de son périple en contrepartie de ce 5000$" alors qu'ils stigmatisaient et continuent à stigmatiser la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre qui, à suivre le représentant de ce parti politique, auraient tiré, à bout portant, sur les manifestants.

Doit-on considérer que ce refus du Gouvernement serait en quelque sorte une punition à l'égard du PSN ? S'interroge-t-il.

Quoi qu'il en soit, loin d'aggraver les fissures avec le régime actuel, Rudy Mandio, jusqu'à ce jour consterné par cette situation, appelle, plutôt, les autorités congolaises à faire preuve de bon sens, en offrant à la famille de celui qu'il a appelle, lui-même : « le soldat du peuple », l'occasion de réaliser ses obsèques. « Une année actuellement. Nous voulons la dépouille de notre militant. Trop, c'est trop ! », a-t-il vociféré.

Par ailleurs, ce jeune a signalé que la mort de celui-ci a accentué la détermination des membres du PSN à aller jusqu'au bout de la lutte. De ce fait, il a lancé que leur mouvement politique n'abdiquera point. Qu'il ne baissera point les bras, peu importe les brimades, représailles ou atrocités auxquelles ce combat exposera le PSN.