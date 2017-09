Congo-Kinshasa: Après les événements de ce lundi - Les salles de classe sont restées vides le mardi!

En RDC, lors de l'ouverture du Forum sur la paix et la réconciliation, mardi 19 septembre à Kananga, le… Plus »

Néanmoins, en réponse à cette rumeur, qui incrimine les étudiants d'avoir organisé cette action pour vandaliser les écoles, les représentants des étudiants de la ville province de Kinshasa ont rejeté en bloc ces accusations. « Les étudiants sont en pleine session. D'ailleurs, les manifestations des étudiants sont toujours publiques et non cachées. Les étudiants sont assez matures que leurs revendications visent généralement un objectif bien réfléchi. Quant à ladite panique, que viseraient les étudiants en ciblant les écoles ?», a déclaré un proche du Coordonateur des étudiants de l'Université de Kinshasa.

D'après les informations recueillies auprès des responsables de la maison communale de Lemba, c'est à 9 heures locales qu'une vingtaine d'inciviques venus du camp Kabila, a perturbé la quiétude dans les écoles. Ils ont commencé par le Collège St. Théophile, situé près de la Maison Communale de Lemba. Alertés par cette panique, les parents ont accouru dans tous les sens pour récupérer leurs enfants. Cette panique a plus ravivé la tension, si bien que les Responsables des écoles précitées ont fini par céder à la pression et ont libéré les enfants.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.