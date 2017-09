Congo-Kinshasa: Rétrospective !

C'est un devoir de mémoire.

Du 19 au 20 septembre 2016, la RD. Congo était à feu et à sang. Ces deux journées étaient caractérisées par une agitation couronnée de meurtres, pillages, destructions méchantes, etc. A la base, le peuple congolais brandissait, sous impulsion d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba d'heureuse mémoire, le carton jaune au Président Joseph Kabila qui était à son deuxième et dernier mandat. En plus, il réclamait de Corneille Nangaa la publication du calendrier électoral, la convocation du corps électoral ainsi que le respect scrupuleux de la Constitution.

De ces désastres, le bilan était perçu selon que l'on se trouvait du côté de l'Opposition, de la Majorité, de la Société Civile ou encore de la Communauté Internationale. On parlait de 19, 50, 70 morts. Toutefois, il faut retenir qu'il y avait eu les victimes de ces actions. Mais, où en sommes-nous ? A-t-on obtenu les résultats du sacrifice? A-t-on indemnisé les victimes? La réponse à toutes ces questions serait négative et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, jusqu'aujourd'hui, Kabila est toujours au pouvoir. Ensuite, la CENI n'a jamais publié le calendrier électoral, ni terminé l'enrôlement des électeurs, encore moins organisé la moindre élection au niveau national, excepté celle des Gouverneurs et Vice-gouverneurs.

De son côté, le gouvernement n'a jamais pensé dédommager conséquemment les familles des victimes de cette situation. Car, celles-ci ne revendiquaient que leurs droits civiques reconnus par la Constitution. Les acteurs politiques, par ailleurs, s'entredéchirent pour des postes. Personne ne songe aux victimes et, aucun n'a intenté une moindre action en justice pour honorer leur mémoire. Ainsi, une interrogation s'impose : les congolais, témoins de ces atrocités, auront-ils, encore, le courage d'oser un jour se lancer dans ce type d'affaires? La réponse dépend d'une personne à une autre.

Par ailleurs, "c'est du choc d'idées que jaillit la lumière", dit-on. La confrontation entre les Opposants et le pouvoir a conduit au "double dialogue politique, celui de la Cité de l'Union africaine et du Centre Interdiocésain. De ces deux est né l'Accord du 18 octobre 2016 et celui du 31 décembre 2016. Le premier prévoyait la tenue des scrutins vers fin avril 2018 et, le second, les fixait au plus tard fin décembre 2017.

L'Accord du 31 décembre qui avait, en principe, annulé le premier, prévoyait une transition de trois mois, le maintien de Kabila au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur élu, la gestion consensuelle du pays tant au niveau national que provincial entre la Majorité et l'Opposition ; les mesures de confiance, la séquence électorale prévoyant la Présidentielle couplée aux législatives nationales et Provinciales, la mise en place d'une Institution d'appui à la démocratie, le CNSA, la fin du dédoublement des partis politiques...

Où en sommes-nous ? Qu'en est-il de l'application de ces mesures ?

C'est la débandade. Les parties signataires s'entredéchirent. Chacune tire les ficelles de son côté. Elles s'accusent réciproquement. La Majorité au pouvoir pense avoir appliqué suffisamment cette feuille de route. Et, elle accuse l'Opposition, incarnée par Félix Tshisekedi soutenu par Pierre Lumbi, d'être de mauvaise foi. Point de vue que celle-ci réfute avec la dernière énergie. Elle reproche sa rivale politique d'avoir formé sa branche d'opposants, afin de torpiller les prescrits de ce document.

Cette situation tend à créer deux conséquences néfastes : D'emblée, la non-organisation des élections à la fin de cette année comme prévu et, ensuite, le retour à la case-départ, soit, aux revendications. Ce télescopage conduira encore à ce que l'on n'a évité hier. Le dialogue républicain n'est plus de saison. La concertation cède la place à la logique de confrontation. Que faire ?

"Mieux vaut tard que jamais". Et, en plus, "mieux vaut prévenir que guérir". Avant l'échéance de 2017, il serait capital de faire quelque chose. Le peuple congolais, déjà confronté à plusieurs difficultés liées notamment, à la survie quotidienne, à la problématique de l'annulation des passeports semi-biométriques, à l'insécurité généralisée... , n'aura plus besoin de mourir. Majorité-Opposition doivent revenir sur la même table de discussions pour trouver une issue. Joseph Kabila qui a été élu par les congolais doit faire preuve de bonne foi et écouter la voix de la sagesse. Celle que plusieurs personnalités sages proposent.

Le respect de la Constitution et de l'Accord du 31 décembre 2017, en revenant sur le chemin des Evêques.