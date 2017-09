Congo-Kinshasa: Gisèle AWACHANGO sera inhumée aujourd'hui !

En RDC, lors de l'ouverture du Forum sur la paix et la réconciliation, mardi 19 septembre à Kananga, le… Plus »

Elle avait toujours le souci pour le développement de la RDC. C'est pourquoi, n'avait-elle pas hésité d'adhérer au Forum des leaders de la Société civile de la RDC où elle fut membre actif. Ses amis et collègues de cette structure de la Société civile demeurent inconsolables et ont du mal à retenir leurs larmes. Ils l'ont prouvé à travers des témoignages éloquents en vue de marquer leur sympathie à l'endroit d'un collègue membre dont ils ne verront plus.

Par ailleurs, elle entreprendra une formation professionnelle de 2006 à 2007, à l'Ecole de Beauté et Esthétique de la Gombe (EBES), où elle va obtenir son Brevet en Esthétique et Beauté.

Devant des multitudes venues de partout, dont ses parents éplorés, ses frères et sœurs, mais également ses amis et connaissances, la très regrettée Awachango Gisèle va bénéficier des derniers hommages dignes, accompagnés des adieux déchirants.

