Congo-Kinshasa: Bonne nouvelle pour les sportifs de Kindu - Maniema Union jouera la Coupe de la CAF sur son propre terrain!

Match remporté par Mazembe (3-1). Les supporters s'étaient montrés disciplinés. Et pour ce premier match, le stade Joseph Kabila avait fait des recettes, environ 30.000.000 de FC. Tout récemment, le stade a abrité la dernière la Coupe du Congo, et tout s'était bien passé.

Le stade Joseph Kabila Kabange est un stade d'une capacité de 25.000 places assises. Il est en termes de capacité, plus petit que le stade Tata Raphaël (45.000 places), à Kinshasa, et plus grand que le stade TP Mazembe (18.000 places), à Lubumbashi.

Ensuite, Jérémie Manirakiza a visité quelques hôtels et hôpitaux de la place pour s'assurer aussi si la Ville de Kindu peut bien recevoir les visiteurs ; le stade seul ne suffit pas. La mission s'est terminée par une note de satisfaction. C'est ainsi que, une semaine après le dépôt de son rapport, la Caf a réservé une suite favorable à la Fecofa qui a présenté et défendu le cahier des charges de ce stade.

Us Maniema Union de ce coin, qualifiée pour la prochaine Coupe de la Caf en sa qualité de vainqueur de la dernière Coupe du Congo, jouera tous ses matches à domicile sur son propre terrain du stade qui porte le nom du Président de la République. Un ouf de soulagement pour les amoureux du football à Kindu, en particulier, et tous les Congolais, en général.

La République Démocratique du Congo a désormais un stade national de plus. La Confédération africaine de football (Caf), vient d'homologue le stade Joseph Kabila Kabange de Kindu, à l'Est du pays.

