Ouganda: Réforme de la Constitution ougandaise - Deux députés entendus par la police

« Je ne sais pas pourquoi la police s'intéresse tant aux discours que nous tenons aux gens sur le fait que nous devons dire non. Et dans tous les cas, nous devons nous battre en usant de notre sagesse et de notre persuasion pour empêcher quiconque d'amender la Constitution, qui créerait une présidence à vie dans cette nation. »

Muhammad Nsereko est un député frondeur. Il fait campagne contre le changement de la Constitution qui permettrait au président Museveni de rester au pouvoir. Cette convocation qu'il considère comme une tentative d'intimidation est vaine, affirme-t-il. « Nous n'avons peur de rien. Nous pensons ce que nous avons dit. Nous pressons tous les membres du parlement et tentons de les persuader de dire non à l'amendement de la Constitution. »

« Bien sûr, nous faisons nos affaires en tant que police, nous ne suivons pas celles du Parlement. Nous menons nos enquêtes et nous avons un programme. C'est pourquoi nous leur avons demandé de venir aujourd'hui. Donc nous ne prenons pas part à ce qu'il se passe au Parlement. Nous leur demandons de venir jeudi, et après ils pourront retourner à leurs affaires au Parlement », dit-il.

Une opposition tente de s'organiser contre ce projet. De petites manifestations sont organisées, certains aimeraient voir le sujet déterminé par un référendum. Au Parlement, les députés réfractaires tentent de convaincre leurs collègues de voter non. La police a convoqué quatre de ces députés dans le cadre d'une enquête pour communication offensante et incitation à la violence. Deux d'entre eux se sont présentées aux forces de l'ordre mardi.

