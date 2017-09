Mali: Une plateforme facilite l'achat des billets de transports en commun

Au Mali, comme un peu partout en Afrique de l'Ouest, prendre les transports en commun s'apparente souvent à un parcours du combattant. Il est désormais possible de réserver sa place en ligne avant le voyage. Un gain de temps et d'argent.

Emmanuel Bama est le cofondateur de la plateforme Billet Express, mais aussi le premier utilisateur. L'année dernière, il devait emprunter régulièrement le bus, souvent à la dernière minute et acheter son billet, c'est parfois un périple. « Pour être sûr que je puisse voyager, il fallait que je réserve le billet, la veille de mon départ. Pour pouvoir réserver, il fallait que je me déplace physiquement pour aller à la gare. Il fallait que j'emprunte en fait un taxi et je pouvais débourser 2 000 francs pour juste acheter un billet de 3 000 francs. Le constat est parti de cela », explique-t-il.

Dans les gares routières au Mali, il faut réserver la veille ou bien venir à l'aube pour être sûr d'avoir une place dans le bus. Dès que Adamou Alassane a connu ce service, il l'a adopté. « Déjà là-bas, avec les embouteillages... Il faut d'abord profiter peut-être d'une heure de pause ou bien de la soirée. Tu veux aller directement à la maison te reposer. Mais si tu dois voyager, tu dois faire le contour au niveau de l'agence pour payer le ticket et ce n'est pas facile, je vous assure. Ou bien, si vous avez quelqu'un que vous connaissez là-bas. Et même avec tout ça, ce n'est pas facile. L'option du paiement en ligne du moins facilite au niveau de la gestion du temps », résume-t-il.

Tout se passe en moins de trois minutes sur Internet ou par téléphone. Le passager peut payer via son téléphone et reçoit automatique son billet par SMS. Billet Express est pour l'instant disponible au départ de Bamako et de Gao.