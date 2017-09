Madagascar: CUA et chauffeurs de taxi - Le bras de fer ne fait que commencer

L'Unicef et l'Union Européenne vont lancer une recherche de solution pour améliorer l'accès… Plus »

Cela a donc fait réagir la CUA qui a vite fait de parler de revendications politiques. Cette dernière a donc beau jeu de dénoncer l'attitude des leaders du mouvement et semble décidée à ne pas céder. L'épreuve de force va donc avoir lieu. Les propos des leaders du mouvement ne laissent aucun doute. Les actions qu'ils vont mener vont être plus vigoureuses. Elles vont certainement occasionner des embouteillages monstres dans la capitale. Reste à savoir si les Tananariviens vont accepter tout cela de bonne grâce. Hier, les automobilistes ont pris leur mal en patience, mais si cela dure, ils risquent de manifester eux aussi une certaine mauvaise humeur.

La fronde des chauffeurs de taxi de la capitale a pris depuis quelques jours une ampleur qui peut mettre en difficulté l'équipe de Lalao Ravalomanana. La caravane organisée par leurs véhicules et le blocage momentané de l'avenue de l'indépendance, même s'ils ont gêné les usagers, n'ont généré aucune violence. Cependant, à en croire les manifestants, leur détermination à faire plier la CUA est totale. Ce qui s'est passé aujourd'hui, assurent-ils, n'est qu'un avertissement et les actions qu'ils vont entreprendre vont aller crescendo. Ce qu'on a compris, c'est qu'ils ne veulent pas que le contrôle de leur véhicule soit confié à une société privée. Ils affirment que derrière cela se trouve une affaire de gros sous. De fil en aiguille, les slogans criés ont pris une autre forme et ils ont exprimé une véritable hostilité contre la maire de la ville. La demande de son remplacement par un PDS a même semblé étonnante.

