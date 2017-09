Madagascar: Journées du cinéma chinois - Reflet de la Chine d'aujourd'hui

« Depuis que je suis à Madagascar, on me pose souvent la question : à quoi ressemble la Chine d'aujourd'hui, et comment a-t-elle fait pour connaître un développement aussi rapide ? » C'est ainsi que SEM l'ambassadeur de Chine, Yang Xiaorong, lors du discours d'ouverture des Journées du cinéma chinois, au Carlton Anosy.

Une manifestation culturelle qui entre dans le cadre de la commémoration du 45e anniversaire de l'Etablissement des Relations Diplomatiques entre la République Populaire de Chine et Madagascar. Le cinéma chinois est effectivement très florissant, et reflète la société chinoise. Il a exporté la culture chinoise dans le monde, et même à Hollywood où il est devenue un genre à part entière. En donnant cette place de choix au cinéma, la Chine montre combien le 7e art a son importance dans l'identité culturelle d'un pays, et dans son développement. Aujourd'hui, le cinéma chinois est une grande industrie qui a dépassé ses frontières.

Pour cette commémoration des relations diplomatiques entre les deux pays, plusieurs activités seront au programme. Hier, l'assistance composée de plusieurs personnalités du gouvernement, ainsi que les invités triés sur le volet, ont pu apprécier le film « Ma bonne étoile », une des meilleures ventes au box office chinois. Ce jour, le grand public pourra assister à d'autres projections à l'IKM, mais aussi à l'université d'Antananarivo.