Madagascar: THB Ligue des champions - Un groupe difficile à Fianarantsoa !

Le sort est jeté pour la répartition des poules de la THB Ligue des champions 2017 du 29 septembre au 8 octobre. La fédération a certes dû faire montre de souplesse dans le choix des équipes mais cela n'empêche pas d'avoir une poule plus difficile que l'autre.

C'est le cas notamment à Fianarantsoa où logiquement, il va y avoir trois équipes pour les deux fauteuils pour la Poule des As.

Le maillon faible. Si Elgeco Plus fait partie de grand favori, la deuxième place qualificative se joue entre le COSFA et JET Mada qui a pris de l'assurance au fil de ses matches à Toamasina. Et c'est sans doute ce qui a fait râler la Ligue d'Analamanga car elle n'aura pas la certitude de qualifier ses deux représentants.

Mais attention car le FC Angèle, victorieux de Zanakala à Ampasambazaha au cours de la première phase, n'est pas négligeable. Et pour tout dire, son niveau se trouve juste en dessous des meilleurs voir à égalité avec le COSFA qui a pourtant en son sein les deux attaquants des Barea locaux, Ndimby et Nonot.

Le maillon faible dans ce groupe fianarois serait le Top Dom même si ce dernier peut se targuer d'avoir mis en difficulté Elgeco Plus lors de la dernière journée évidemment sans enjeu à Mahamasina.

Quant au Zanakala, il lui faut montrer un tout autre visage pour espérer tenir un quelconque rôle dans cette deuxième phase.

Second couteau. Dans le groupe de Mahajanga, c'est presque une certitude que la CNaPS Sport va prendre le billet pour la Poule des As. Même avec des joueurs de second couteau, Tipe est capable d'aligner une formation gagnante en s'appuyant sur certains jeunes joueurs dont Armando et Tolotra.

La principale opposition pour la CNaPS, viendrait de l'Ajesaia qui a retrouvé ses rythmes après une entame catastrophique à Toamasina. Elle retrouvera d'ailleurs le HZAM Amparafa qui terminait à la surprise générale à la tête du groupe tamatavien avec seulement 11 points.

L'USSK Ambanja comme le Varatraza Antsohihy et même le FC Maeva poursuivront leur apprentissage dans une compétition finalement appelée à être révisée pour un peu plus d'efficacité en réduisant l'élite à huit équipes dans une formule où tout le monde rencontre tout le monde.

En lançant d'autres équipes d'Analamanga dans les qualifs, cela permettrait de niveler un peu le niveau d'une véritable ligue des champions. Mais le succès est à ce prix pour ne pas connaître d'autres déceptions en CHAN. Eh oui !