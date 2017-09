Madagascar: DHL Madagascar - Succès des jeunes bénéficiaires du projet Go Teach

DHL Madagascar poursuit la mise en œuvre de ses projets environnemnetaux et sociaux, dans le cadre de la responsabilité sociétale.

Parmi les actions menées, le projet Go Teach lancé depuis 2009,en partenariat avec SOS Villages d'Enfants Madagascar a porté ses fruits, avec plus d'une centaine de jeunes bénéficiaires soutenus à travers des parrainages, des stages professionnels, du forum des métiers organisé périodiquement depuis 2011, des visites auprès d'Air Madagascar ou de sites historiques, etc. Vendredi dernier, six jeunes de SOS Villages ont présenté leurs rapports, après trois mois de stages auprès de DHL. « Du mois d'octobre au mois de décembre 2016, six jeunes de SOS Villages ont effectué leur stage professionnel chez DHL.

Ces jeunes étudiants sont en 2e et 3e année à l'université. Selon leur filière, ils ont effectué leur stage soit au département communication, soit informatique, soit commerce, soit en transit et douane ou encore en entreposage ou gestion de stock. A la fin de leur stage, les jeunes doivent faire un rapport et le présenter sous forme de soutenance devant un jury. La soutenance a eu lieu le 15 septembre dernier dans les locaux de DHL Madagascar, en face de jury issus de diverses entités. Un des jeunes de SOS Villages, Stéphan Ratianjanahary, étudiant en 3e année en communication à l'ESVA Antsirabe a eu une mention Très Bien tandis que les cinq autres étudiants ont tous eu une mention Bien », ont indiqué les responsables auprès de DHL, à la suite des présentations.

Par ailleurs, il faut noter que les employés de DHL sont tous volontaires pour toute activité avec SOS Villages d'Enfants dans le cadre du programme GoTeach. Daniel Paniez, directeur national de SOS Villages d'Enfants Madagascar et Ny Riana Rasolofonjatovo, directeur adjoint de DHL International Madagascar ont félicité les jeunes et les ont encouragés à continuer leurs études le plus loin possible. Le Programme Go Teach se poursuit...