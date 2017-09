Madagascar: Mahajanga - Premier colloque régional francophone sur les Mangroves

Le colloque international sur les Mangroves de l'Océan indien occidental (MOIO) a été lancé le 18 septembre à Mahajanga. Il ne prendra fin que mercredi.

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est à l'initiative de ce colloque, organisé à l'Hôtel Roches rouges, avec le concours de partenaires techniques et financiers, nationaux et internationaux.

Organisé sous le haut patronage de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), Monique Rasoazananera et sous le parrainage de la Ministre de l'Environnement des Eaux et Forêts (MEEF), Johanita Ndahimananjara, le colloque MOIO est une manifestation scientifique autant pluridisciplinaire que multiculturelle. Il réunit en effet durant trois jours plus d'une quarantaine de chercheurs issus des quatre coins du monde allant de Madagascar à l'Inde, en passant par la France, les Comores, Maurice, etc. D'ici à mercredi, plus d'une quarantaine de communications scientifiques orales auront lieu, en plus de 14 communications scientifiques affichées, suivies de débats pour enrichir, voire pimenter la réflexion.

Elles traiteront autant de la caractérisation écologique et de la dynamique des mangroves, de leurs acteurs humains et économiques, de leurs services écologiques et enjeux économiques, de leur rapport avec le changement climatique et des pressions anthropiques et naturelles qu'elles subissent. Dans l'optique d'une science au service du développement socio-économique, ces communications scientifiques se veulent être un outil pour une compréhension approfondie des mangroves de l'Océan indien, une meilleure gestion et une meilleure sauvegarde.

Humanisation et développement. Si les trois conditions sus-citées sont remplies, les mangroves bénéficieront réellement aux communautés locales d'implantation et dans une visée plus large, aux Malgaches en général. Dans leurs allocutions respectives, les personnalités officielles ont unanimement souligné l'importance et la pertinence des travaux scientifiques sur les mangroves. Elles ont également exprimé leur prise de conscience quant aux enjeux socio-économiques des mangroves et leur état de dégradation avancé, et des mauvaises pratiques qui les entourent. A l'instar de Ndahimananjara Johanita qui s'est exprimée en ces termes : « L'Etat commence réellement et ce depuis relativement assez longtemps à prendre conscience des services écologiques et économiques énormes que les mangroves rendent, bien que cet écosystème exceptionnel soit menacé d'extinction. Pour sa sauvegarde et son épanouissement, nous avons besoin d'une collaboration étroite entre les scientifiques et les communautés locales. » En effet pour réussir toute action de développement, il faut adopter une approche à la fois systémique et multisectorielle et mettre l'humain au centre de toutes les actions entreprises.

Expertise. Mais cela ne suffit pas, l'expertise est aussi indispensable, raison pour laquelle, il faut renforcer la capacité des scientifiques. Les jeunes scientifiques, pour la plupart des doctorants ayant assisté au colloque MOIO, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction par rapport au colloque, à l'instar de Sariaka Ranaivojaona, doctorante en Ecosystèmes naturels : « Le fait de participer au colloque en plus d'élargir ma vision et ma compréhension de la thématique des mangroves, m'a également aidé à enrichir et structurer mes futurs travaux et me permettre d'entreprendre un transfert de compétences en cascades ; sans oublier le réseautage et les échanges interpersonnels très enrichissants »