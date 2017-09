Madagascar: Education - « Solidarigraphie » par l'ONG Bel Avenir

L'Unicef et l'Union Européenne vont lancer une recherche de solution pour améliorer l'accès… Plus »

C'est ainsi dans ce cadre que l'ONG a organisé, cette semaine, des séances de sensibilisation à travers une sortie pédagogique des jeunes du groupe de capoeira « Roda Malagasy », du Centre d'Art et Musique. Partis à la découverte du massif montagneux et des richesses faunistiques et floristiques de l'Isalo, ces jeunes capoeristes font en même temps une mini-tournée et après leurs spectacles à Antsohamadiro et à Ranohira, ils continuent de sensibiliser la population sur l'importance de la scolarisation jusqu'à Fianarantsoa.

« Solidarigraphie », une combinaison de « solidarité » et « calligraphie », est la dénomination donnée à une campagne de collecte de fonds et de sensibilisation en faveur de la scolarisation des enfants. Une initiative du réseau Eau de Coco dont fait partie l'ONG Bel Avenir, basée à Toliara. L'objectif est de permettre aux enfants défavorisés de continuer à bénéficier d'une éducation de qualité.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.