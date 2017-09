Madagascar: Union Européenne / UNICEF - Etude d'exploration d'eau souteraine dans le Sud

L'Unicef et l'Union Européenne vont lancer une recherche de solution pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le sud.

Un accord de partenariat entre l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) et l'Union Européenne a été signé, la semaine dernière, pour trouver une solution aux épisodes de sécheresse répétés dans les régons sud de Madagascar.

Ces deux organisations internationales collaborent pour la réalisation d'une étude d'exploration d'eau souterraine dans le sud de Madagascar, à l'aide de l'imagerie satellitaire. Le problème de sécheresse dans cette zone de la Grande-île, est en effet, de plus en plus grave depuis quelques années. Cette situation est très liée à la rareté des ressources en eau exploitables généralement de faible volume et souvent salées. L'approvisionnement en eau des populations vulnérables du Sud étant une priorité du programme conjoint du Ministère de l'Eau , de l'Assainissement et de l'Hygiène de Madagascar et de l'UNICEF, de nombreux projets de construction de réseaux d'eau et de pompes à motricité humaine alimentés par forages sont en cours de réalisation ou programmés dans un avenir proche.

En dépit des études hydrogéologiques et géophysiques préalablement réalisées, le taux d'échec de forage reste élevé du fait du contexte hydrogéologique particulièrement défavorable. Cette situation engendre des surcoûts importants et limite le nombre de forages positifs et de points d'eau potable finalement disponibles pour l'alimentation des populations. « C'est pourquoi l'UNICEF a fait appel à l'Union Européenne afin de bénéficier de l'expertise et des moyens d'investigation de son Centre Commun de Recherche (Joint Research Centre - JRC) en matière d'exploitation d'imagerie satellitaire, en vue d'améliorer la méthodologie de recherche des ressources en eau, ceci en compléments aux études hydrogéologiques et géophysiques conventionnelles menées sur le terrain », indique l'organisation dans un communiqué.

Accès à l'eau. L'accord de partenariat signé entre l'UNICEF et l'Union Européenne prévoit un programme de collaboration entre les deux institutions. D'après les informations fournies, l'UNICEF sera responsable de la gestion globale du programme d'étude, en partenariat avec les autorités locales compétentes, et supervisera les études de terrain sur la base des supports cartographiques thématiques fournis par le JRC. Ce dernier mettra à disposition ses moyens et compétences, en particulier en matière de production et d'analyse d'imagerie satellitaire, et accompagnera UNICEF dans l'interprétation de ces données obtenues en vue d'améliorer l'implantation des forages et d'en augmenter les taux de succès. A terme, cette collaboration devrait donc aboutir à une amélioration de l'accès à l'eau potable, dans les régions concernées, surtout pour les populations vulnérables de cette zone sud du pays.