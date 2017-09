Madagascar: The best of rock - Le metal sous toutes les coutures

La jeune génération en scelle ! Le 1er octobre, huit groupes évoluant chacun dans un genre différent investira le Tony Club 67 ha pour « le meilleur du rock ».

On ne parle que d'eux, ces vieux routards qui ont fait les beaux jours du rock. La nouvelle génération est pourtant belle et bien là, meilleure, prête à prendre la relève. Pour justement donner la scène à ces jeunes, Distortion a décidé de mettre en place « Distortion ». A travers cet évènement dédié au métal, Miora Rabemanantsoa et ses amis donnent donc la voix aux jeunes qui, le temps d'un après-midi, auront l'occasion de donner le meilleur d'eux-mêmes et de partager avec un public plus vaste. Le dimanche 1er octobre, huit groupes se relaieront sur la scène du Tony Club 67 ha pour démontrer que oui, le rock malgache est en perpétuelle évolution et n'a rien à envier à celle des autres pays qu'on idôlatre. « Nous retrouverons notamment Sasamaso, Resurrection, Angaroa, Allkiniah, Behind the Mask, El Dino, Nisea et Aurora The Revival. Avec ces formations, les amoureux de métal ne risquent aucunement d'être déçus puisque la plupart des genres vont être représentés : Thrash metal (Sasamaso), Speed/symphonic metal (Resurrection), Symphonic metal (Nisea), Power metal (Allkiniah), Hardcore/Metalcore (Behind The Mask)... », explique Miora Rabemanantsoa.

Annuel. La connaissance du rock de la plupart se limite à Tselatra, Apost... Et pourtant, ils sont très nombreux à évoluer dans la catégorie métal. Et nombreux d'entre eux ont du potentiel et en envoient du lourd. « Distortion » est un plateau qui leur permet de se dévoiler. « Il faut dire qu'il y a beaucoup de groupes qui essaient d'émerger mais il nous faut faire un tri. Nous choisissons donc les participants en fonction de leurs activités. Les huit formations que nous avons sélectionnées ont été les plus actives en termes de participation et de compositions. Ils ont également été choisis selon la charte de Distortion à travers lequel le public vote chaque semaine pour le groupe qui l'a le plus convaincu et marqué ».