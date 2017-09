Tunisie: Mobilisation totale!

L'équipe adverse, le FUS de Rabat, sera dès aujourd'hui à Sfax où il parachèvera sa préparation pour le match, à travers les deux séances d'entraînement qui lui sont programmées. La première, aujourd'hui, en fin d'après-midi, aura lieu sur le terrain annexe du «Mhiri», et la seconde sera effectuée demain, au même horaire fixé pour le match, et sur le terrain central du stade qui abritera la rencontre, celui du «Mhiri».

Aussi, les séances d'entraînement consacrées au travail avaient pour objectif de consolider l'homogénéité entre les lignes et assurer surtout la plus-value escomptée au plan de l'efficacité offensive. C'est d'ailleurs là qu'une carence a été constatée samedi dernier à Rabat. Le trio de la ligne avant, composé de Chaouat, Ben Ali et Marzoughui se doit d'être plus clairvoyant dans ses manœuvres à l'approche des bois adverses; ce que l'entraîneur José Da Mota n'a eu de cesse de rappeler au cours des dernières séances d'entraînement effectuées loin de la pression du public.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.