Tunisie: La guerre psychologique bat son plein

Après son résultat ô combien probant, de samedi dernier au stade de Borj Al Arab à Alexandrie (2-2), il est permis de penser que l'équipe de Faouzi Benzarti est tout près d'atteindre son objectif. Elle a bel et bien la coupe au bord des lèvres.

Seulement, il y a lieu de faire gaffe dans ce genre de situations où l'on risque toujours de se leurrer en se focalisant sur le dessein de jouer pour éviter la défaite et de se contenter d'un score de parité 0-0 ou 1-1 qui suffit mathématiquement à garantir la qualification.

Au contraire, les «Sang et Or» auront la latitude de mettre en place une tactique beaucoup plus confortable que celle qu'il ont choisie à Alexandrie samedi dernier.

En effet, toute la pression sera mise dans cette deuxième manche sur Al Ahly dont les deux buts qu'il a encaissés à domicile constituent un handicap et un défi à relever. Les Ahlaouis sont appelés à remonter ce handicap en se ruant constamment en attaque pour tenter de remettre les pendules à l'heure et damer le pion à l'EST dans son propre antre.

Mobilisation totale

Ce genre de bras de fer titanesque nécessite la mobilisation de tous les moyens possibles et imaginables, y compris ceux psychologiques.

Les «Sang et Or» ont le vent en poupe grâce à leur avantage du terrain et des deux précieux buts plantés dans les filets de Chérif Ikrami en Egypte même. Toutefois, ils ne doivent pas oublier leur petite deuxième mi-temps tout au long de laquelle ils ont donné libre cours aux Egyptiens.

Par leur recul en arrière volontaire et surtout résultant manifestement de leur défaillance physique, ils ont joué avec le feu et failli laisser des plumes à Alexandrie.

L'ascendant et le taux de possession de la balle nettement au profit des Ahlaouis ont servi d'assise pour enclencher une guerre psychologique visant à mettre Al Ahly en confiance pour son match retour malgré leur premier résultat plutôt négatif au match aller. L'entraîneur d'Al Ahly, Houssam Al Badri, brode bien dessus et tente de convaincre ses protégés sur le fait que l'EST est prenable même à Tunis s'ils continuent à jouer de la même manière que lors de leur deuxième mi-temps d'Alexandrie.

Mais au fond de lui-même, il sait qu'il prend les vessies pour des lanternes. Et c'est aux protégés de Faouzi Benzarti de lui prouver qu'il se fait des illusions. Pour ce faire, ils se doivent d'oublier leur match aller et de jouer sur leur vraie valeur dont ils nous ont montré un bel échantillon lors de la première mi-temps du match aller. Leurs supporters, qui viendront sûrement en grand nombre à Radès, seront exigeants à ce propos. Ils rêvent, comme d'habitude, d'une qualification alliée à la belle manière. Ils savent pertinemment que leur équipe de cœur en est parfaitement capable.