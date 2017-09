Tunisie: Les exigences de la nouvelle donne

Ainsi, en l'espace de deux jours, lundi et mardi derniers, le ministre est-il descendu dans l'arène pour annoncer, d'abord, que les centres de formation professionnelle accueilleront 25.100 candidats au cours de la nouvelle année de formation professionnelle 2017-2018 et que sont prévues 12.404 places supplémentaires.

Ensuite, il a insisté, hier, sur le rôle de la société civile en matière «de contribution à la création d'emplois».

Il s'adressait, en effet, aux participants à la 1ère édition des Journées nationales de l'emploi (19 et 20 septembre) organisée dans le cadre du projet «Toumouh Job Centers» en vue «de rapprocher les entreprises des demandeurs de l'emploi, de déterminer les besoins des entreprises et d'accompagner les jeunes chômeurs à la recherche d'embauche».

Et déjà, les résultats du contact direct entreprises-demandeurs d'emploi se sont fait sentir puisque plus de 500 offres d'emploi ont été proposées aux jeunes participants. Et les jeunes présélectionnés auront des entretiens d'embauche lors des mêmes journées.

Une initiative à élargir

Et quand on découvre l'identité des organisateurs de la manifestation, on s'aperçoit que désormais la question de l'emploi n'est plus l'apanage exclusif du ministère et de ses bureaux régionaux qui se contentaient jusqu'ici d'accueillir les demandeurs d'emploi, de les inscrire sur les listes d'attente et de les contacter, en cas d'une offre répondant à leur profil.

Désormais, ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont à la rencontre des spécialistes dont elles ont besoin. Maher Abderrahmane parle de 70.000 postes à pourvoir ne trouvant pas les profits appropriés (voir l'article de Amor Chraïet). Et ces profils ne se trouvent pas uniquement dans la capitale, d'où la nécessité d'élargir au maximum ce type de manifestations et d'aller les dénicher dans les régions de l'intérieur où plusieurs jeunes ne disposent pas de moyens de se faire connaître et de proposer leur expertise.

Idem pour les centres de formation professionnelle qui offrent plusieurs nouvelles filières qui gagneraient à être valorisées et répercutées auprès des entreprises demandeuses de jeunes qualifiés (voir l'article de Kamel Ferchichi dans La Presse du mardi 19 septembre) mais qui déclarent ne pas les connaître, faute de publicité ou de communication appropriées.

Les entreprises assument aussi leur part de responsabilité dans la mesure où rien ne les empêche d'établir des partenariats avec les centres de formation professionnelle ou avec des établissements de l'enseignements supérieur dans l'objectif de former les jeunes qualifiés dont elles ont besoin. Dans les pays avancés, la pratique est courante et les entreprises vont jusqu'à financier les études et les cycles de formation des apprenants qu'ils recrutent aussitôt leur formation achevée.