Tunisie: Repartir malgré tout !

Les Aghlabides possèdent un groupe de joueurs capables de faire mieux avec plus de confiance et de travail.

L'entraîneur aghlabide a affirmé que, par le travail, ses protégés peuvent se racheter. Et Pascal Janin d'expliquer : «Il est vrai que nous avons pris l'équipe au début de cette saison avec des soucis dans les différents compartiments du jeu, cependant je suis certain que travailler l'esprit de groupe est important pour réussir avec cet effectif. Nous espérons construire une formation compétitive par le travail de l'aspect physique à cause du retard de l'arrivée des recrues. Mon objectif est de remettre l'équipe sur le bon chemin et pourquoi pas aller plus loin dans la compétition. J'ai projeté un programme de travail au cours de la trêve du championnat pour retrouver de nouvelles solutions».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.