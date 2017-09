Tunisie: Qatar, le Canada et la France réaffirment leurs engagements

Cette réunion a eu lieu en marge des travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies (17 - 22 septembre), avec la participation des ministres des Affaires étrangères de Tunisie, du Qatar et de France. Y ont également pris part la vice-ministre canadienne de la Coopération internationale, la directrice de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le délégué permanent de la Banque européenne d'investissement à Washington et le directeur de la politique du voisinage à la Commission européenne.

Au cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a passé en revue les mesures arrêtées par le gouvernement pour améliorer le climat de l'investissement, renforcer l'économie nationale et la place de la Tunisie sur la carte de l'investissement international en tant que plateforme régionale avancée liant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Il a ajouté que les projets présentés par le gouvernement aux parties qui ont participé à la Conférence s'inscrivaient dans le cadre des priorités du Plan de développement 2016-2020 axées sur le renforcement des équipements sociaux dans les régions, l'amélioration de l'infrastructure et la création d'emplois pour les diplômés du supérieur.

Les ministres du Qatar, de la France et du Canada ont réaffirmé l'engagement de leurs pays à intensifier le soutien apporté à l'économie nationale, à accroître sa capacité compétitive et à contribuer à la mise en œuvre de plusieurs projets visant à réduire le fossé de développement entre les régions et à renforcer l'initiative privée conformément aux priorités de la Tunisie.

Les représentants de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement ont souligné l'importance des réformes engagées par la Tunisie pour améliorer le climat de l'investissement, affirmant l'entière disposition de leurs institutions à coopérer avec les bailleurs de fond pour accélérer le rythme d'adoption des projets proposés et leur mise en œuvre.

Les participants à la réunion ont approuvé la proposition de la Tunisie d'organiser une réunion ministérielle élargie en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, avec la participation des pays ayant pris part aux travaux de la Conférence «Tunisia 2020» et les institutions régionales et internationales pour le suivi des recommandations de la Conférence.