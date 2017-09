Tunisie: Le CMF lance un guide professionnel

Le guide publié par le CMF vise à sensibiliser les professionnels aux problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ainsi qu'à la gestion d'un projet de mise en place des règles, aux fins de contribuer à la lutte contre les crimes financiers et répondre aux exigences de la législation qui régit le secteur.

Ce document donne des définitions légales au blanchiment de l'argent et explique les notions du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

La CTAF ( commission tunisienne des analyses financières ) a estimé en août dernier, que le niveau des risques en Tunisie est « relativement élevé» , pour une liste de menaces, dont les plus importantes sont la corruption, l'évasion fiscale et douanière ainsi que les crimes cybernétiques, à l'instar du piratage des comptes financiers et des cartes bancaires, dont les recettes financières « représentent les plus hauts risques » de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Elle a pointé du doigt l'absence, au sein des institutions financières et non financières, à l'instar de la Poste Tunisienne, des promoteurs immobiliers et des bijoutiers, d'une unité de contrôle chargée de contrôler le système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, soulignant la défaillance du système d'analyse des données statistiques relatives aux crimes ainsi que la lenteur dans le jugement des auteurs de crimes dans ce domaine.