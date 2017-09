Burkina Faso: Proces intente contre safiatou lopez pour diffamation - « une cabale judiciaire et des règlements de comptes politiques », selon la coalition bori bana

Ceci est une déclaration de la coalition Bori Bana qui s'insurge contre le procès intenté contre Safiatou Lopez pour diffamation et injures par des responsables d'OSC et de partis politiques. Selon cette Organisation de la société civile, ce procès qui s'ouvre le jeudi 21 septembre 2017 est, entre autres, « un procès politique ». Lisez plutôt !

Le jeudi 21 septembre 2017, la militante et membre fondateur de la Coalition Bori Bana, Safiatou Lopez, qui a reçu une citation directe, doit comparaître par devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou pour des faits supposés d'injures et de diffamation en relation avec la mise en circulation sur les réseaux sociaux d'un enregistrement téléphonique de sa conversation privée avec le sieur Nogo dans le courant du mois de juillet 2017.

Ledit document sonore qui fonde l'accusation contre la personne de dame Lopez pose cependant d'énormes questions troublantes comme, entre autres : qui a enregistré cette conversation et dans quel intérêt ? Et, qui est l'auteur de sa diffusion sur les réseaux sociaux ?

En tout état de cause, la Justice aurait pu aider à rétablir la vérité des faits dans ce contexte national marqué par des affaires d'écoutes téléphoniques sauvages devant les juridictions.

Malheureusement, il convient d'affirmer que les poursuites engagées contre le membre de notre coalition cachent mal une cabale judiciaire et des règlements de comptes politiques orchestrés pour abattre une personne dont le combat citoyen et le ton non conciliant dérangent les gouvernants actuels.

Le procès qui s'annonce est un procès politique, de haine et de désir de liquidation orchestré par des commanditaires dont certains sont connus en tant que membres d'OSC rivales et d'autres tapis dans l'ombre font office de bras séculiers.

Des aveux de certaines parties prenantes dans l'affaire permettent de crier haut et fort qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un complot ourdi et instigué depuis des salons par une puissante dame politique alliée du pouvoir en complicité avec des proches parents au sommet de l'institution judiciaire. Des arrangements auraient donc été faits à dessein afin d'instrumentaliser la Justice et les juges à charge de connaître le dossier.

Bori Bana tient à rappeler que depuis sa création et sa sortie à la Maison du Peuple marquant son positionnement critique contre le pouvoir, ses membres ont été la cible de menaces, d'intimidations et de répressions diverses visant leur déstabilisation sociale et professionnelle.

C'est constatant l'échec de toutes les manœuvres d'acharnement contre Bori Bana et particulièrement Safiatou Lopez, que l'on a choisi d'utiliser la Justice burkinabè pour atteindre certaines fins machiavéliques.

Au regard de tout ce qui précède, Bori Bana :

- apporte son soutien indéfectible à Safiatou Lopez contre l'arbitraire d'où qu'il vient ;

- prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les graves dérives en matière des droits de l'Homme, ainsi que la répression des leaders d'opinion et de la société civile au Burkina ;

- invite les acteurs de notre Justice à faire leur travail de manière indépendante ;

- appelle les autorités à faire cesser les atteintes à la liberté d'expression et les tentatives d'utilisation de la Justice à des fins de règlement de comptes politiques ; tiendra les autorités et tous ceux qui ourdissent une telle cabale pour responsables des graves conséquences qu'une conspiration judiciaire contre notre militante Safiatou Lopez viendrait à engendrer.