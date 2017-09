Burkina Faso: Rojalnu/Odd afrique - Le torchon brûle entre le secrétaire exécutif et le président

Les Lions ont de "réelles chances" de se qualifier au Mondial et la rencontre contre le Cap-Vert va leur… Plus »

Après plusieurs réunions de concertation avec les partenaires, le ministère en charge de la jeunesde et les cadres de jeunesse, des pistes de sortie de crise ont été proposées. Malheureusement, nos amis n'entendent pas cela. Ils font de la désinformation sur les medias sociaux et à travers des canaux d'amitié. Pour nous, le plus important est de dire à l'opinion nationale et internationale ce qui est », a indiqué Dakiri Sawadogo, président ROJALNU/ODD Burkina et secrétaire exécutif de ROJALNU/ODD Afrique.

Et Pour y arriver, a relevé Dakiri Sawadogo, Alioune Gueye se fonde sur une Charte qui devrait régir le ROJALNU/ Afrique alors que cette charte, a t-il dit, est illégale. « La tenue de cette conférence de presse a un lien étroit avec un certain nombre de situations que traverse notre organisation, notamment le dernier passage du président ROJALNU-ODD/Afrique, Alioune Gueye qui s'est autoproclamé secrétaire général.

Le torchon brûle entre le Secrétaire exécutif du Réseau des organisations jeunesse leader des Nations unies pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) (ROJALNU/ODD Afrique), Dakiri Sawadogo et le président de cette même structure, Alioune Gueye. Le premier accuse le second de vouloir user de subterfuges pour délocaliser le siège de la structure de Ouagadougou vers un autre pays.

