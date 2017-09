Cote d'Ivoire/Ghana: Les ivoiriens éliminés de la coupe UFOA des nations 2017

La sélection ivoirienne foulera le sol abidjanais, ce mercredi, peu avant 14h GMT.

Le vol de la compagnie Emirates Airlines qui transporte les Eléphants est attendu à 13h 50mn. Un retour qui marque la fin de parcours de l'équipe ivoirienne dans le tournoi UFOA des Nations, débuté le 9 septembre dernier à Cape Coast, au Ghana.

Incapable d'inscrire le moindre but en quatre matchs (un match à élimination directe et trois matchs de poule), la formation de Kamara Ibrahima rentre logiquement à la maison. « Ce sont les meilleurs de notre championnat qui sont là. Je pense que tout a été mis en œuvre pour qu'on ait des buts. Il y a du jeu mais pas de buts. On est venu avec trois attaquants mais on n'a pas réussi à marquer.

On va continuer à travailler », a dit en conférence de presse, Dimy Stéphane, à l'issue du match de la dernière chance contre le Sénégal (0-0) dans le groupe B. Un aveu d'échec et d'impuissance de l'adjoint de Kamara qui montre bien l'inefficacité offensive dont ont fait preuve les attaquants durant ce tournoi sous-régional. Des moments de regret pour une formation qui prépare le CHAN, même si la défection des huit joueurs de l'Asec Mimosas peut être mise au crédit du staff ivoirien.

Les regrets, le Sénégal peut aussi en nourrir. « C'est dommage que notre compétition se termine sur cette note. Les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On peut avoir des regrets sur le premier match où on a été battu par le Niger. En même temps, on a marqué un but qui était valable mais que l'arbitre nous a refusés », a pesté Moustapha Seck, le sélectionneur des Lions.

Une formation des Gaiendés éliminée au même titre que les Eléphants. Le règlement du tournoi retient le résultat de la confrontation directe entre les formations. A ce jeu, le Niger, avec le même nombre de points avec le Sénégal (4 points) se qualifie malgré une diffé- rence de buts négative (+0) contre (+3) au Sénégal. Le Bénin, en signant sa deuxième victoire de poule face au Niger (2-1), décroche la première place du groupe B (6 points).

Les Écureuils seront opposés aux Super Eagles du Nigeria en demi-finale. Zahoui François et le Niger ont manqué de pot. Ils devront passer par le Ghana, l'adversaire redouté, pour espérer une hypothétique finale.