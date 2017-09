Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Trois jours de repos pour Gooljaury

Il a présenté un certificat médical lui recommandant trois jours de repos. Rakesh Gooljaury devait être contre-interrogé, ce mercredi 20 septembre par Me Gavin Glover, Senior Counsel, dans l'affaire Roches-Noires.

Toutefois, il ne s'est pas présenté en cour. Un proche est venu déposer un certificat médical pour excuser son absence.

Me Gavin Glover a présenté la liste de témoins à être appelés dans cette affaire. Il y en aura 21 au total, dont André Bonieux, Farhana Farouk Hossen et Paul Foo Kune.

Mais Me Michel Ah Sen, du Parquet, a fait remarquer que Paul Foo Kune était présent lors d'une séance en cour, une irrégularité si la défense veut l'appeler comme témoin.

Il a donc demandé aux magistrats Raj Seebaluck et Razia Jannoo-Jaunbocus de considérer ce point. «I shall leave for the court to decide whether this witness should be called», dit-il.