Ile Maurice: Des journalistes de tous bords réclament des excuses publiques du député Rutnah

«Non ! Nous ne resterons pas les bras croisés. Nous condamnons.» C'est en ces termes qu'un groupe de journalistes issus de diverses salles de rédaction ont pris position, ce mercredi 20 septembre, au travers d'un communiqué.

L'initiative est née sur les réseaux sociaux où plusieurs femmes journalistes ont décidé de s'exprimer sur les propos insultants tenus hier, mardi 19 septembre, par le Deputy Chief Whip Ravi Rutnah à l'égard d'une journaliste.

Le mouvement a pour nom «nilisiennifemel». Au total, près de 250 personnes, issues des rédactions des radios privées, des journaux et de la Mauritius Broadcasting Corporation, mais aussi des individus qui ne sont pas membres du corps journalistique, se sont ralliées à la cause. Cause qui est d'abord citoyenne, précisent les signataires de ce communiqué.

«Le député Rutnah a franchi la ligne en traitant une journaliste de 'fémel lisien' et en insultant toutes les Mauriciennes de ce pays. Nous réclamons des excuses publiques de ce parlementaire. Nous réclamons du chef du gouvernement qu'il le ramène à l'ordre. Et nous réclamons une prise de position forte de nos parlementaires, indépendamment de leur genre et de leur couleur politique», est-il précisé dans le communiqué.

Lors d'un congrès du Muvman Liberater à Trèfles, hier, Ravi Rutnah a traité des journalistes de «fémel» et a dit sur une journaliste en particulier «eski li vo enn fémel lisien».

À la fin du congrès, Ivan Collendavelloo avait simplement affirmé qu'il comprenait la réaction de Ravi Rutnah qui était «amerdé» avec les journalistes.

Le leader du ML s'est ravisé ce matin en présentant ses excuses.