Sénégal: Lutte contre la cataracte et la cécité - L'organisation internationale islamique de secours s'engage

L'organisation internationale islamique de secours va se lancer dans la lutte contre les maladies de la cataracte et la cécité dans le département de Mbacké.

L'Ong vise une cible de 600 personnes âgées qui vont bénéficier de soins gratuits lors de la caravane de santé initiée par ladite organisation. Une annonce du chef du bureau régional Dakar, Makhmoud Oumar Fallatha dans le cadre de leur politique sociale de prise en charge des personnes vulnérables en situation de précarité.

Selon le chef du bureau régional de l'OIIS, l'organisation s'active dans la santé : «Nous avons estimé que les populations ont besoin de soins pour lutter contre la maladie de la cataracte qui touche pas mal de personnes âgées. Nous prévoyons de se rendre le mois prochain à Mbacké avec des ophtalmologues lors d'une caravane sanitaire que nous allons dérouler pour secourir les personnes nécessiteuses à Mbacké».

Pour rappeler les actions sociales aux bénéfices des populations lors de la Tabaski, il souligne : «Nous avons distribué 58 bœufs pour Thiès à 114 familles, c'est-à-dire à 1368 personnes, pour Kaolack on a distribué à 129 familles ou 1548 personnes impactées et enfin à Dakar, 585 familles sont touchées ou 7020 personnes bénéficiaires. En somme nous avons touché 9936 bénéficiaires constitués de veuves et d'orphelins».

Et ce dernier de préciser qu'une enveloppe de 15 de millions de francs a ainsi été dégagée. Il a aussi indiqué que l'organisation humanitaire s'active dans l'éducation par la construction d'écoles et de salles de classe, mais aussi de réfection de mosquées et puits dans les zones les plus reculées pour permettre à ces populations d'avoir accès à l'eau potable.