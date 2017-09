Sénégal: Décès de Pape Thiombane suite a la sortie du Kankourang - Deux personnes déférées au parquet

La police a déféré hier, au parquet, Pape Konaté, le président de la Cellule de la Collectivité mandingue du quartier Santassou et Habib Mboup, le guide du Kankourang pour les motifs d'organisation d'une manifestation sans autorisation administrative, coups et blessures ayant entrainé la mort, complicité et non dénonciation de crime.

Deux notes sombres hantent le «Septembre mandingue», une mort d'homme et la présentation de deux responsables de la cellule de Santassou au parquet.

Pape Konaté, le président de la Cellule de la Collectivité mandingue du quartier Santassou et Habib Mboup, le guide du Kankourang ont été déféré au parquet hier. Leur présentation au Procureur, selon des sources bien informées, est consécutive à la bataille rangée enregistrée, le 10 septembre 2017, suite à la sortie du Kankourang, entre le défunt Pape Thiombane et les accompagnateurs de cet être mystique (voir Sud quotidien édition du 18 septembre 2017). Le bilan est lourd: Pape Thiombane succombe à ses blessures à l'hôpital, trois jours après. Il aura blessé, auparavant, plusieurs personnes, des accompagnateurs du Kankourang à l'arme blanche.

Les rebondissements de l'affaire Pape Thiombane ont permis d'en savoir plus sur les causes de l'arrestation des deux personnes déférées au parquet. Il y a quarante-huit heures, la Collectivité mandingue était revenue sur les incidents ayant émaillé la sortie du Kankourang en organisant une conférence de presse. Les premières conséquences, ce sont ces deux arrestations qui tombent comme un couperet au moment où des démarches sont enclenchées, à travers certains membres de la Collectivité mandingue, en direction de la famille de la victime.

Selon des sources proches de l'enquête, l'incrimination collée sur les deux mis en cause, Pape Konaté et Habib Mboup, fait référence à l'arrêté préfectoral n°17-519 du 15 septembre 2017 portant autorisation de la sortie du Kankourang dans les cinq cellules de Mbour et de Malicounda. La mesure administrative signée par le préfet du département de Mbour, Saër Ndao, autorise la sortie du Kankourang dans les cinq cellules de Mbour, les dimanches 17 et 24 septembre 2017, les 1ier et 8 octobre 2017.

Pour la cellule de Mboulème, dans la commune de Malicounda, les dates suivantes sont retenues par l'arrêté: les 16, 23 et 30 septembre 2017, et le 7 octobre 2017. La traçabilité des dispositions administratives citées plus haut remet en cause la sortie du Kankourang, le dimanche 10 septembre 2017, un jour non retenu par l'autorisation préfectorale. Les autres mobiles, selon nos sources, font référence aux agissements des auteurs des blessures ayant entraîné la mort de Pape Thiombane qui n'ont pas été dénoncés. Silence, mystère et boule de gomme s'allient au calme des membres et autres sympathisants de la Collectivité mandingue. C'est l'omerta. Rien ne filtre, aucune déclaration ou autres commentaires ne sont enregistrés.