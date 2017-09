Sénégal: Mame Mbaye Niang à Pape Gorgui Ndong - «Vous êtes un bouclier du président Macky Sall»

Pape Gorgui Ndong, est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat.

La passation de service aux allures d'un meeting politique qui s'est déroulé hier, mardi 19 septembre au siège dudit ministère, a été une occasion pour Mame Mbaye Niang, son prédécesseur, de le présenter comme nouveau «bouclier du président de la République», tout en le mettant en garde contre toute confusion entre ses responsabilités politiques et ses missions républicaines au service de tous les jeunes Sénégalais.

Par ailleurs, il a aussi transmis la composante Emploi à Abdoulaye Diop, ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main d'œuvre.

«Ne confondez jamais les responsables politiques que nous sommes aux missions républicaines qui rassemblent l'ensemble des jeunes Sénégalais.» C'est Mame Mbaye Niang, l'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, qui «sermonne» ainsi son successeur, Pape Gorgui Ndong. C'était hier, mardi 19 septembre, à l'occasion de la cérémonie de passage de témoin entre lui et nouveau ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, d'une part, et celui en charge de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre, Abdoulaye Diop, de l'autre.

Selon Mame Mbaye Niang, repris par Seneweb, le «ministre de la Jeunesse, c'est éminemment politique». Par conséquent, il lance ce message à l'endroit de Pape Gorgui Ndong: «comprenez que vous êtes le premier combattant du gouvernement du Sénégal. Comprenez qu'à partir de ce moment, vous êtes un bouclier du gouvernement et du président de la République. C'est avec abnégation, avec loyauté, sans rien attendre. Je suis convaincu que nous partageons les mêmes valeurs parce que nous sortons de la même école. Je ne doute pas que vous serez à la hauteur et je n'ai pas le droit de douter.»

Et le ministre de la Jeunesse sortant de lister des défis qui attendent son successeur notamment «apporter une contribution à travers une participation de qualité dans tous les domaines de la construction sociale; renforcer les stratégies de prévention et de protection des jeunes et des adolescents contre les insuffisances néfastes des réseaux sociaux et les dangers des comportements qui augmentent la prévalence des maladies infectieuses; renforcer la représentation des jeunes dans l'espace public et les capacités des organisations de jeunes ainsi que leur implication dans la conduite de politique de jeunesse et des emplois».

Pour sa part, Pape Gorgui Ndong a donné des gages. «Je serai le ministre des villes et des campagnes. Je serai le ministre de la Jeunesse des banlieues. Je serai le ministre de la Jeunesse silencieuse. Enfin, je serai le ministre des jeunesses», a-t-il assuré. Et d'ajouter, par rapport aux défis de l'heure: «je m'évertuerai à négocier et à mobiliser toutes ces initiatives au profit exclusif de la jeunesse de mon pays». En outre, Abdoulaye Diop et Pape Gorgui Ndong, qui disent mesurer la lourdeur de la mission qui leur a été assignée, ont rassuré qu'ils s'évertueront à mener à bien leurs feuilles de route, conformément au vœu du chef de l'Etat et de son Premier ministre.

Une passation de service aux allures d'un meeting politique

La salle de conférence du ministère de la Jeunesse, sis sur les deux voies de Liberté VI s'est avéré très exiguë pour contenir les militants venus nombreux prendre part à la cérémonie de passation de service. La foule immense mobilisée pour la circonstance a transformée le lieu en salle de spectacle, faussant du coup la solennité de l'événement. Selon iGFM un nombre important de journalistes n'a pu accéder à l'intérieur qu'à la fin de la cérémonie. Les partisans du ministre Mbaye Niang et ceux de Gorgui Ndong comme dans un meeting, se sont rivalisés d'ardeur à travers des banderoles et autres pancartes, vantant les mérites de leurs mentors respectifs. Dans la salle archicomble se dégageait une chaleur cruelle.

Le folklore a tellement pris le dessus sur l'essentiel, qu'à la fin de la cérémonie, il fallait jouer des coudes pour se frayer un passage. Jamais de mémoire de reporter, une passation de service n'a aussi pris l'allure d'un meeting politique. Pis, la cérémonie prévue à 10 heures, n'a démarré aux environs de 12 heures. Et des militants discutaient alors que le ministre sortant, Mame Mbaye Niang prononçait son discours. Idem pour son successeur Pape Gorgui Ndong, dont le message était à peine audible. Plusieurs militants n'ont pu accéder à la salle où se tenait la cérémonie. Les gendarmes, en faction, ont été contraints à fermer le portail de l'immeuble pour empêcher l'accès aux sympathisants, qui continuaient d'arriver en grand nombre.