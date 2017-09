Afrique de l'Ouest: Circulation des armes légères - La CEDEAO pour le renforcement des capacités sécuritaires de ses états membres

Les enfants et jeunes marginalisés de la banlieue pauvre de Dakar prennent de plus en plus leur… Plus »

Le développement du terrorisme dans l'espace Cedeao n'est pas lié à la circulation des armes légères pense Piex Joseph Aipri Ahoba. «Les armes légères ne favorisent pas le terrorisme. Par rapport à la porosité des frontières, il y'a eu des éléments que nous n'avons pas tenu compte après la chute de Momar Kadhafi. C'est pour cela que nous sommes actuellement confrontés à un certain nombre de problèmes. Mais, ce problème est actuellement géré par la division sécurité régionale parce qu'elle entre en dehors de nos prérogatives de la division des armes légères et de petites calibres», a-t-il soutenu.

«La porosité des frontières est une question très importante. Nous sommes en train d'y travailler. Il y'a un programme qui va être mis en place avec la police, la douane mais aussi avec la division sécurité régionale de la Cedeao, la direction des affaires humanitaires et la direction du genre», a dit le chef de la division armes légères et petites calibres de la Cedeao.

Par ailleurs, selon Piex Joseph Aipri Ahoba, la circulation des armes légères dans l'espace Cedeao a quand même diminué. «Avec le projet ma case, mon traçage, on n'a une meilleure maitrise des armes qui entrent et qui circulent entre nos Etats mais aussi avec le respect de la convention de la Cedeao, on a une pratique parce quand un Etat membre commande des armes c'est la Cedeao qui donne l'exemption. Mais avant cette exemption, les 14 autres pays membres doivent donner leur avis. Si au moins 5 refusent d'accepter la commande des armes, la Cedeao refuse l'importation des armes à ce pays là».

Le chef de la division, armes légères et petits calibres de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) trouve nécessaire le renforcement des capacités des Etats membres de la Cedeao à assurer leur sécurité.

