Sénégal: Appel d'offres international - Les syndicats de la SDE fustigent la décision de l'État

D'autres responsables syndicaux sont intervenus pour abonder dans le même sens. Par contre, selon un ancien cadre de la Sones, présent dans la salle, la démarche du gouvernement est bien conséquente si l'on sait que le Sénégal fournit avec la SDE le mètre cube le plus cher dans la sous-région. «Cette question concerne toutes les trois entités qui s'occupent de l'hydraulique : La Sones, l'ONAS et la SDE. Je vois mal que seuls les syndicats de la SDE ruent sur les brancards face à une réforme dont ils semblent ignorer les vrais enjeux.»

Selon Elimane Diouf, le coordonnateur de cette coalition syndicale, « le contrat d'affermage liant l'Etat du Sénégal par l'intermédiaire de la Sones et la Sénégalaise des Eaux (Sde) signé depuis 1996 et qui a été prolongé avec plusieurs avenants, prend fin le 31 décembre 2018.»

La non implication des partenaires sociaux dans le processus de désignation d'un nouvel opérateur de l'hydraulique ainsi engagé par l'Etat, n'augure d'ailleurs rien de rassurant si l'on se fie aux propos des syndicalistes qui ont fustigé la démarche. Le cadre unitaire des syndicats de la Sénégalaise des eaux s'est dit très remonté contre le gouvernement. Face à la presse au siège des travailleurs de la Csa, les différents syndicats de l'entreprise ont dénoncé la probabilité de choix d'un nouvel opérateur hydraulique urbaine qui prendrait le relais de la SDE et faire planer toutes conséquences pour les travailleurs.

