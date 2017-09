Sénégal: Aliments impropres à la consommation - La FAO sensibilise les autorités locales

Les enfants et jeunes marginalisés de la banlieue pauvre de Dakar prennent de plus en plus leur… Plus »

Toutefois, le représentant de préciser que l'élaboration du Projet des renforcements de la capacité de surveillance, d'alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire dans la région de l'Union économique monétaire ouest africain (Uemoa), et de mise en œuvre au Sénégal, «s'est faite de manière participative autour de la plateforme multisectorielle et pluridisciplinaire que constitue le dynamique comité national du codex alimentarius (Cnca)».

Reda Lebtahi, représentant intérimaire de la Fao au Sénégal dans son discours souligne : «les toxi-infections d'origine alimentaires peuvent conduire à des situations d'urgence qui peuvent aboutir à des conséquences alarmantes sur la santé des populations, sur l'économie nationale par rapport à la stabilité des prix et la fermeture des marchés d'exportation» Selon lui, «elles (maladies) affectent également les moyens de subsistance des populations et la sécurité alimentaire du fait de la diminution du volume des denrées alimentaires disponibles ainsi que l'accès à ces denrées».

