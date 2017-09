Sénégal: Réseau des enseignants de l'APR - Entre Macky et la Première dame qui retient Youssou Touré

Les enfants et jeunes marginalisés de la banlieue pauvre de Dakar prennent de plus en plus leur… Plus »

Ainsi, après avoir été poussé à se confondre en excuse et en regrets, Youssou TOURE est sur le point d'être repêché. Et même si le nom de Macky SALL est mis en avant, il est à parier que c'est la première dame qui manœuvre depuis le Palais.

Mais Mahmouth SALEH, le directeur de cabinet politique du chef de l'Etat affirme que pour Macky SALL, qui se trouve à New York, l'heure n'est pas à la division. En plus, d'après lui, le Président Macky SALL ne souhaite pas un changement à la tête de la structure. Selon lui, L'APR et ses alliés vont à des élections cruciales en 2019 : la présidentielle et les locales, et selon lui, le temps n'est pas à la division ni aux querelles de positionnement.

En effet, l'ex Secrétaire d'Etat à l'Alphabétisation et à la Promotion des langues nationales et coordonnateur national du Réseau depuis sa création en 2009 a manifesté son souhait d'être remplacé à la tête du Réseau.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.