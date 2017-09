Sénégal: Un neurochirurgien sénégalais veut créer un "pont médical" entre les deux pays

Babacar Cissé, professeur assistant en neurochirurgie au Centre Weill Cornel et Moelle épinière et de l'Institut de recherche Feil Family Cerveau et Esprit de New York a fait part de sa volonté d'aider au renforcement des équipements de certaines structures sanitaires du Sénégal et de faciliter la venue d'étudiants sénégalais en médecine aux Etats-Unis.

Dr Babacar Cissé a partagé cette ambition mardi lors de son audience avec le chef de l'Etat Macky Sall à la Résidence du Sénégal à New York, en marge de la 72e AG de l'ONU.

Dans un wolof mâtiné d'anglais, le neurochirurgien spécialisé dans une bonne quinzaine de domaines de la chirurgie, avec une expertise clinique avérée dans différentes tumeurs cérébrales, a indiqué être disposé à aider au relèvement du plateau technique des structures sanitaires par la mise à disposition d'équipements de qualité.

"Nous allons permettre à des étudiants sénégalais de venir approfondir leurs connaissances en médecine dans des structures sanitaires de New York", a dit Dr Cissé, ajoutant que le chef de l'Etat a marqué son adhésion à ses différents projets.

La note biographique du Sénégalais présent sur le sol américain depuis une vingtaine d'années laisse ressortir que le docteur Babacar Cissé est un "neurochirurgien distingué qui pratique une vaste gamme de procédures chirurgicales destinées aux affections du cerveau et de moelle épinière".

"Son expertise couvre plus particulièrement les tumeurs primaires et métastatiques du cerveau et les tumeurs de la moelle épinière. Il utilise de multiples techniques modernes et avancées en vue d'atteindre les résultats les plus optimaux chez ses patients", renseigne le texte.

La même source ajoute que "ces techniques comprennent la neuronavigation, l'échographie, l'imagerie avancée, la cartographie motrice et du langage, ainsi que les techniques endoscopiques et minimalement invasives".

Titulaire d'une licence en chimie du Collège Bard, Dr Cissé a aussi fait de la recherche fondamentale qui vise à comprendre "comment les tumeurs cérébrales se forment, croissent et deviennent malignes".

Diplomé de médecine au Medical Scientist training du Collège de Médecins et de chirurgiens de l'Université Columbia de New York, Dr Cissé a servi comme interne en chef en neurochirurgie au New York Presbyterian/Weill Cornel Medecine et au Memorial Sloan Kettering Cancer Center avant de rejoindre le corps des enseignants du Weill Cornel Medecine cerveau et moelle épinière.

Le neurochirurgien est également chercheur dans un laboratoire de recherche fondamentale qui étudie les interactions entre le système immunitaire et les tumeurs cérébrales.