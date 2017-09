Sénégal: Aliou Cissé appelle à une solidarité autour des Lions pour une qualification au Mondial 2018

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé, a invité mercredi les Sénégalais à faire preuve de solidarité autour des Lions du football, pour les pousser à se qualifier au Mondial 2018.

"Nous voulons tous aller en Coupe du Monde, parce que nous savons que ça peut changer la vie de l'équipe nationale, des Sénégalais. Il faut que nous soyons solidaires et travaillions pour arriver à la qualification", a-t-il dit en conférence de presse.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football a publié mercredi une liste de 26 joueurs pour la rencontre contre le Cap-Vert, prévue le 7 octobre à Praia, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018.

La liste est marquée par la première convocation de Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Alfred Gomis (Spal 2013, Italie), Mbaye Niang (Torino, Italie) et les retours de Diafra Sakho et Adama Mbengue.

Cette rencontre du groupe D compte pour la 5ème journée du dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe du monde, prévue en Russie.

Le Sénégal est 3-ème du groupe D avec 5 points (+2), derrière le Cap-Vert, 2-ème avec 6 points (-2), le Burkina Faso occupant la tête de ce groupe avec 6 points (+2).

Le Sénégal doit disputer trois matchs, avec la décision de la FIFA de faire rejouer la rencontre Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre 2016, l'arbitre ghanéen de ce match ayant été reconnu coupable par l'instance internationale d'avoir manipulé le résultat.

Par rapport à la demande de certains spécialistes de renforcer son staff, Aliou Cissé a affirmé que sa porte n'est pas fermée.

" J'ai un staff, je suis content et fier du travail qu'il donne et des résultats. Quand on fait 31 matchs et qu'on perd que deux, cela veut dire que nous travaillons bien. Quand on marque une trentaine de buts et on encaisse 11, on ne peut pas dire que le staff ne fait pas son travail", a souligné le sélectionneur des Lions.

" L'équipe nationale, c'est une affaire nationale. C'est ouvert à tout le monde. Je suis quelqu'un d'ouvert et je n'ai jamais empêché quelqu'un de parler de l'équipe nationale", a-t-il ajouté.