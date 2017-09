Maroc: Forum Maroc-Gabon - Bonne moisson pour la délégation gabonaise

Pari réussi pour les hommes d'affaires et diplomates gabonais qui viennent de terminer leur mission au Maroc.

Venue promouvoir au maximum les opportunités d'investissement du Gabon dans le cadre du Forum économique Maroc Gabon, organisé à Rabat du 14 au 15 septembre derniers, la délégation gabonaise retourne à Libreville avec une bonne moisson.

Les entreprises et investisseurs marocains annoncent leur intention d'investir plusieurs milliards de dollars au Gabon dans plusieurs secteurs.

Parmi les secteurs ciblés par les opérateurs marocains, figurent notamment les infrastructures, l'économie numérique, l'agro-industrie et les installations sanitaires. Déjà dans le secteur de l'agro-industrie, une convention de partenariat portant sur la valorisation et la transformation de la citronnelle a été signée vendredi 15 Septembre entre l'entreprise Marocaine des Thés et Infusions (MATHE) et la société gabonaise SOVAPROAT, société de valorisation et de production des produits agricoles agroindustriels et du terroir au Gabon.

De plus, l'offre présentée par le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS) et relative à la Façade Maritime Champ Triomphal (FMCT) a également suscité un large intérêt et a immédiatement recueilli une importante offre de financement.

A côté de ces engagements, deux délégations d'hommes d'affaires marocains sont annoncées au Gabon dans les prochaines semaines, indique un communiqué de l'Ambassade du Gabon au Maroc. L'objectif : poursuivre les échanges entre les autorités gabonaises dans le cadre du Forum Maroc - Gabon 2017. Ces délégations, selon toujours la même source, seront composées d'opérateurs économiques originaires de la Région de Fès et de l'Oriental, ainsi que d'hommes d'affaires affiliés à la Chambre de Commerce de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

Une forte mobilisation qui témoigne « de la vitalité des relations entre le Maroc et le Gabon », qui sont en passe de devenir « un modèle de coopération Sud-Sud ». La visite des hommes d'affaires marocains contribuera à accompagner et à structurer « des actions de développement et de B2B des entreprises marocaines avec les entreprises gabonaises et à impulser ce nouvel élan des relations économiques entre le Maroc et le Gabon », a estimé le président de la Commission Afrique et SUD-SUD de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), Abdou Souléye DIOP.

Au Gabon, les opportunités d'affaires qui seront présentées aux opérateurs économiques marocains semblent prometteuses. Le pays pétrolier qui subit les chutes du prix du baril de l'or noir a besoin de diversifier son économie. Pour renforcer les infrastructures et soutenir les pôles de croissance hors pétrole, notamment le secteur agricole, le pays de l'Afrique Centrale souhaite investir 21 milliards de dollars sur les prochaines années.