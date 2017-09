Burkina Faso: Athlétisme et boxe - Le pays bénéficiera bientôt de l'expertise cubaine

Les Lions ont de "réelles chances" de se qualifier au Mondial et la rencontre contre le Cap-Vert va leur… Plus »

Pour sa part, Taïrou Bangré, le ministre burkinabè des Sports, a indiqué que «Cuba est une référence en matière de sports notamment en athlétisme et la boxe». Et à l'en croire, les experts cubains arriveront à Ouagadougou d'ici la fin de l'année. Le Cuba soutiendra également le Burkina dans la réalisation d'un centre médical des sports.

Les athlètes burkinabè ont les mêmes caractéristiques et les mêmes conditions physiques que les athlètes cubains. Nos spécialistes pourront donc apporter leurs expériences pour que le Burkina Faso ait de bons résultats au niveau international. C'est donc un projet très humain et solidaire entre les deux pays», a conclu M. Garrido.

Pour commencer cette collaboration, des entraineurs professionnels cubains en saut en hauteur et en course viendront apporter leur expertise au Burkina Faso.

