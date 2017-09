Burkina Faso: ONU - Le pays déterminé à lutter contre l'exploitation et les atteintes sexuelles

Les Lions ont de "réelles chances" de se qualifier au Mondial et la rencontre contre le Cap-Vert va leur… Plus »

A l'ONU, notre pays a réaffirmé sa volonté à fermement « intensifier les efforts de prévention et de lutte contre toutes les formes d'exploitation et d'atteintes sexuelles ».

C'est ainsi que l'ONU a développé de nombreuses initiatives pour juguler et éradiquer ce phénomène qui constitue « une négation des principes et valeurs qui sont l'âme de cette organisation, tout en heurtant fortement nos consciences ».

En effet, l'on peut remarquer que Monsieur Antonio Guterres a fait de la prévention et de la lutte contre l'exploitation et les atteintes sexuelles, une de ses préoccupations majeures.

