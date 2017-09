Congo-Kinshasa: Compte-rendu de l'actualité des Nations Unies dans le pays

En RDC, lors de l'ouverture du Forum sur la paix et la réconciliation, mardi 19 septembre à Kananga, le… Plus »

Les participants ont réaffirmé le rôle incontournable de l'accord de Saint Sylvestre et la nécessité de sa mise en œuvre totale afin de baliser la voie pour la tenue d'élections libres, justes, pacifiques et crédibles en République démocratique du Congo.

Les participants ont salué l'engagement exprimé par les autorités de la République démocratique du Congo de respecter la Constitution et ont mis l'accent sur la nécessité d'évoluer dans la mise en application de mesures de décrispation afin de créer des conditions favorable pour la poursuite et la conclusion avec succès du processus électoral.

L'Assemblée s'est mise d'accord sur une approche impliquant l'ONU, l'Union Africaine, l'Union européenne, l'Organisation Internationale de la Francophonie et la Communauté de Développement d'Afrique Australe, notamment par la mise en place d'une équipe de coordination d'experts pour faciliter la mobilisation de l'appui politique, technique, financier et logistique requis, en conformité avec la résolution 2348 (2017), afin d'assister la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), et d'appuyer les préparatifs des élections.

