Cameroun: Lutte contre les inondations - Le satisfecit de la Banque mondiale

Les experts ont à chaque cas spécifique proposé au maître d'œuvre des mesures à prendre pour contrecarrer tout risque. On se souvient encore que ce sont les fortes pluies de 2012 qui avaient amené le chef de l'Etat à créer le PULCI qui, aujourd'hui est en train d'épouser les contours d'un véritable outil de développement, non seulement pour les populations riveraines, mais pour tout le département du Mayo-Danay.

Ainsi s'exprimait Pierre Boulenger, le représentant du Projet d'urgence de lutte contre les inondations (PULCI) auprès de la Banque mondiale. C'était au terme d'une mission qu'il a conduite dans le département du Mayo-Danay, et plus exactement dans les arrondissements de Maga, Kaï-Kaï, Vélé et Yagoua du 11 au 15 septembre 2017.

